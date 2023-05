x x

SARONNO – Uno degli acquazzoni che ieri mercoledì 24 maggio si sono abbattuti sulla città degli amaretti hanno coinciso con l’uscita dei bimbi della scuola elementare Pizzigoni in via Parini al termine delle lezioni. Al di là della consueta “ressa” con ombrelli a lasciare senza parole i presenti sono stati i diversi centimetri d’acqua che hanno invaso il cortile davanti all’ingresso della scuola elementare.

Una situazione creata non tanto, o non solo, dall’intensità della pioggia, ma anche dalla mancata manutenzione. Una circostanza segnalata con amarezza da un nonno: “Oggi, come di solito, sono andato a prendere mio nipote un bimbo di prima elementare all’uscita della scuola e sono stato protagonista, insieme a tantissimi genitori e nonni di un burrascoso e bagnatissimo evento temporalesco e camminando in diversi centimetri d’acqua mi sono chiesto: è così difficile fare manutenzione preventiva?”.

Così il nonno, armato di cellulare ha scattato le due foto correlate a questo articolo: “Sono stati sono 15 minuti di pioggia che dimostra come la mancanza di semplice e preventiva manutenzione possa provocare un disagio per genitori e nonni nel recuperare a scuola i propri bambini. Non si tratta solo di realizzare interventi di edilizia ma anche di garantire interventi che servono per evitare situazioni di questo tipo”.

