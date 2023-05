x x

SARONNO – Un progetto per portare il noleggio di biciclette a pedalata assistita in città con l’obiettivo di favorire spostamenti ecologici all’interno della città in particolare tra centro e periferia. E’ quello a cui sta lavorando l’Amministrazione comunale. A parlarne il sindaco Augusto Airoldi durante gli incontri “Participiamo” sia nel quartiere Prealpi sia alla Cassina Ferrara.

QUI LA DIRETTA DELL’INCONTRO IN CASSINA FERRARA

QUI LA DIRETTA DELL’INCONTRO AL PREALPI

In particolare alla frazione al confine con Rovello Porro il primo cittadino ha chiesto l’interesse ad avere il servizio che potrebbe partire proprio qui in via sperimentazione. “Si tratta di capire – ha detto riprendendo quanto già anticipato all’incontro del Prealpi – se c’è un’interessa a questo servizio. In sostanza ci sarebbero delle bicicletta a pedalata assistita noleggiabili a prezzi irrisori che potrebbero essere utilizzate proprio per gli spostamenti dal quartiere al centro di Saronno”.

Nel precedente incontro con i cittadini Airoldi aveva parlato del servizio ipotizzando una partenza dalla zona di via Primo Maggio per creare un servizio ad uso di chi ha bisogno di recarsi in centro e lascia la vettura in sosta nella zona del retrostazione.

“Al momento siamo valutando ancora se c’è l’interesse e se possa essere utile avviare una sperimentazione in questo senso” ha concluso il primo cittadino.

