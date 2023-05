x x

Finisce con una vittoria l’amichevole dei gialloblu della Rossella Ets Pallavolo Caronno contro la Nazionale italiana delle polizie in cui tutti i ragazzi di coach Claudio Gervasoni hanno trovato spazio in campo. Il risultato (un informale 4-1 per i caronnesi) lascia spazio alle emozioni a cominciare dall’inno nazionale cantato prima della partita con lo scambio delle maglie ufficiali tra i due presidenti per terminare con il terzo tempo. L’incontro si è tenito a Figini, al Sef Mediolanum. Arbitro d’eccezione sarà Paolo Cozzi ex nazionale italiano e telecronista per Discovery Channel.

“Auguriamo un percorso pieno di soddisfazioni alla Nazionale italiana delle polizie in vista del Campionato europeo delle polizie che si svolgerà dal 17 al 24 giugno a Torino, noi tiferemo per voi. Forza Italia” rimarcano i dirigenti caronnesi.

(foto di gruppo gruppo l’amichevole fra la Rossella Ets Pallavolo Caronno e la Nazionale itlaiana delle polizie dopo l’amichevole a Figino)

