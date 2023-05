x x

UBOLDO – Dopo il successo dello scorso anno quando i ragazzi e le ragazze della scuola media di Uboldo fecero da “Guide Turistiche” per un giorno alla Chiesa di San Cosma, l’Associazione culturale Per Uboldo intende replicare l’iniziativa denominata Narratori per Uboldo anche quest’anno.

Dopo il rinvio di sabato scorso a causa del maltempo, l’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Manzoni di Uboldo, si svolgerà domani sabato 27 maggio dalle 15,30 all’interno del Parco Falcone – Borsellino e sarà denominata An passeggio nel parco con… Gianni Rodari. I ragazzi e le ragazze della scuola media (una trentina circa delle classi 1°, 2° e 3°), guidati dal prof. Antonio Fraiese, si disporranno lungo il vialetto che dall’ingresso del parco su via Ceriani conduce verso l’ingresso della scuola in tre diverse postazioni e guideranno i visitatori alla scoperta della “Fantastica” avventura di Gianni Rodari a Uboldo.

Sarà posizionato un gazebo dell’Associazione Per Uboldo e alcuni pannelli di cartone sui quali verranno affisse delle fotografie rappresentative della presenza di Rodari a Uboldo.

Il progetto è la continuazione di quanto avviato lo scorso anno per far conoscere il nostro patrimonio artistico e culturale e la storia del nostro paese ai ragazzi prima di tutto per far nascere in loro il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento per la storia del territorio.

I piccoli Narratori sono stati coinvolti in un percorso didattico di studio durante tutto l’anno scolastico che ha fatto loro incontrare, attraverso laboratori, la storia del loro territorio e li ha fatti diventare Narratori in grado di illustrare ad altri studenti o ad un pubblico di adulti la storia di Gianni Rodari a Uboldo.

