x x

SARONNO – Domani pomeriggio alle 16.30, ci sarà un evento all’insegna della solidarietà, alla Casa del partigiano in via Maestri del Lavoro 2, con Jocimar Borges, fondatore del gruppo solidale brasiliano “Pe No Chao”.

Il gruppo vede come protagoniste un gruppo di educatrici di strada di Recife, che gli organizzatori dell’evento sostengono da diversi anni; il fondatore del gruppo spiegherà la difficile situazione dei ragazzi che sono impegnati in un grande e importante progetto.

L’ingresso all’evento sarà di 10 euro, e sarà compresa una consumazione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione