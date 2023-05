x x

CERMENATE – Grave incidente oggi pomeriggo alle 16 sulla statale dei Giovi, all’incrocio con via Nino Bixio sul territorio di Cermenate nella bassa comasca dove si sono scontrate due motociclette. Per uno di loro non si è potuto purtroppo fare altro che constatarne il decesso, aveva 49 anni; non sono per il momento note le generalità ed il luogo di residenza. L’altro motociclista, di 33 anni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso, intervenuto con l’automedica, una ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità del sinistro.

(foto: elisoccorso in azione nella zona)

26052023