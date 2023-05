x x

SARONNO/SARONNESE – A Saronno tornano le visite guidate all’antica chiesa di san Francesco, scrigno d’arte e di bellezza raccontata dalle guide volontarie dell’associazione “Cantastorie”. Nella vicina Monza sbarca per la prima volta “Royal Tasting 2023” evento collaterale di Merano Wine Festival, kermesse enogastronomica internazionale. Una bella vetrina per i prodotti vinicoli made in Italy con un unico comun denominatore: la qualità.

Venerdì 26 maggio

SARONNO – Dalle 9 alle 12.30, nell’atrio del municipio in piazza Repubblica 7, il circolo culturale “Il Tramway” propone la mostra fotografica “Le mamme del mondo” di Giuseppe Lazzari. Informazioni al sito internet www.tramway.net.

ROVELLASCA – Alle 21, alla biblioteca comunale in via Edmondo De Amicis 3, incontro con Valentina Rotondi autrice del libro “Manuale di pubblica felicità”. Informazioni all’e-mail [email protected].

Sabato 27 e domenica 28 maggio

MONZA – Dalle 10.30 alle 17, nella cornice storica di villa Reale, Merano Wine Festival e il Consorzio Villa Reale propongono “Royal tasting 2023” un viaggio tra arte e vino con un’area collettiva gestita da sommelier esperti e con la presentazione di 50 diverse etichette provenienti da tutta Italia. Informazioni al sito internet www.winehunter.it.

SARONNO – L’albero Musicale e il centro musica di fondazione Daimon organizzano la nuova edizione della “Festa della Musica” all’istituto Padre Monti di via Legnani 4. Dettagli della kermesse al sito www.alberomusicale.it.

Sabato 27 maggio

GARBAGNATE – Dalle 10 alle 18, alla biblioteca Corte Valenti in via Monza 12, torna “Garbagnate in vinile”: letture, incontri, laboratori, editoria e musica a 33&45 giri. Informazioni al sito www.fieradeldisco.com con ingresso libero.

CISLAGO – Alle 10.30, alla biblioteca civica di via Magenta 106, letture per bambini dai 3 ai 6 anni. Informazioni e iscrizioni all’email [email protected].

SARONNO – Dalle 16 tornano le visite guidate alla chiesa di san Francesco. Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

SOLARO – Partenza alle 18 da villa Borromeo per la seconda edizione di 10k delle Groane, gara omologata Fidal organizzata dalla Virtus Groane. Dettagli al sito www.comune.solaro.mi.

SARONNO – Alle 21, al santuario della Beata Vergine dei Miracoli, il coro Alpe propone la 42° edizione della Rassegna Città di Saronno. Ospiti il coro La Rocca dei CAI di Arona e il coro Le Maestà di Palanzano. Informazioni al sito internet www.coroalpe.com.

Domenica 28 maggio

CESANO MADERNO – Ritrovo alle 9 all’oasi Lipu di via don Orione 43 per la “Giornata ecologica”. Partecipazione e info al sito internet www.comune.cesano-maderno.mb.it.

COGLIATE – Dalle 9 alle 19.30, l’associazione commercianti cogliatesi propone la tradizionale Festa dei Commercianti lungo le vie del centro storico del paese. Informazioni al sito internet www.comune.cogliate.mb.it.

ROVELLO PORRO – La Parrocchia ed il Gruppo Caritas locale, con il patrocinio del Comune, organizzano nella location dell’Oratorio di via Cardinal Ferrari la “Festa dei popoli”. Programma dettagliato con info e orari al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

CISLAGO – Alle 20.30, nell’area feste della scuola dell’infanzia Sacra Famiglia di piazza Enrico Toti 41 e in occasione della festa “Happiness”, concerto “The Funky Machine”: spettacolo musicale dal vivo con la musica degli anni ’70. Programma e informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

