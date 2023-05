x x

SARONNO – Sul territorio lombardo per il pomeriggio di oggi 26 maggio saranno possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, in particolar modo sui rilievi, con maggiore probabilità su Prealpi ed Appennino.Dalla serata sarà possibile l’estensione delle precipitazioni sui settori di pianura, seppur con bassa probabilità di fenomeni intensi”. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia.

Pioggia la notte

Nella notte fra oggi 26 e domani 27 maggio, attesi rovesci anche a carattere temporalesco sulla fascia prealpina e di pianura, in spostamento da est verso i settori centrali della Regione. Si attendono fenomeni per lo più di debole intensità con possibilità di cumulate locali fino a 20-30 mm nelle 12 ore. Questa prima fase precipitativa andrà ad esaurirsi in mattinata, mentre dal pomeriggio sarà possibile una ripresa dei fenomeni, in particolar modo sui settori prealpini.

(foto archivio: temporale a Saronno. Il maltempo potrebbe tornare già in serata)

