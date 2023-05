x x

SARONNO – E’ finito contro la portiera di una Trevis verde e poi ingranata la marcia si è allontanato senza nemmeno assicurarsi delle condizioni della conducente o lasciare i propri dati. E’ l’omissione di soccorso avvenuta ieri tra via Frua e via Stoppani.

Mancavano pochi minuti alle 12,30 quando una Daihatsu Trevis stava percorrendo via Stoppani in direzione via Miola. “Ad un tratto – spiega la 42enne di Solaro alla guida – ho sentito l’impatto a sinistra e l’auto è finita sul marciapiedi”. L’altra vettura usciva dallo stop di via Frua. Chi era al volante dell’auto però ha deciso di ingranare la marcia ed allontanarsi.

“Ho visto l’auto allontanarsi appena ho realizzato l’accaduto – continua l’automobilista – pensavo si fermasse poco più avanti nel parcheggio ed invece si è incolonnata al semaforo ed è sparita nel traffico”. La solarese ha avuto però la prontezza di scattare una foto alla vettura in fuga e di memorizzare parte del numero di targa.

Sul posto chiamata proprio dalla 42enne è arrivata una pattuglia della polizia locale. E’ intervenuta anche un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca visto che la conducente era decisamente dolorante alla spalla e al collo. Sono stati effettuati i rilievi sul posto mentre il personale sanitario ha portato la 42enne al vicino ospedale di piazzale Borrella per gli accertamenti del caso.

Al lavoro anche il comando di polizia locale che con l’ausilio delle telecamere cittadine e i dati forniti dalla vittima stanno cercando di risalire al proprietario e quindi al conducente del mezzo. Sarà chiamato a rispondere di omissione di soccorso per non esserci fermato dopo il sinistro.

(foto archivio)

