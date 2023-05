x x

SARONNO – Un musical con il corpo di Ballo Attitude e l’Orchestra dell’accademia e coro sinfonico Amadeus, in collaborazione con l’associazione Sicilia a Saronno.

Sarà un evento da non perdere quello di martedì 6 giugno alle 21 al teatro Giuditta Pasta di Saronno. In prima assoluta sarà eseguito lo spettacolo “In punta di note”, una sperimentazione tra il balletto classico, moderno e contemporaneo, con la partecipazione di molti interpreti giovani e giovanissimi.

Una storia intrigante di principesse e regine, insidiate dalle dame oscure della perfida Grimilde, nel fantastico regno di Arcadia in cui tutti si svolge attraverso i ritmi della danza di ballerine dai colori sfavillanti e la musica e il canto dell’orchestra e del coro: una serata per tutti, grandi e piccoli, da trascorrere in volo dall’inizio alla fine, sulle ali della fantasia. Lo spettacolo vedrà la presenza di interpreti d’eccezione per la professionalità e la simpatia: il corpo di ballo del centro di danza Attitude – composto da giovani e giovanissime ballerine classiche e moderne – e l’orchestra dell’accademia e coro sinfonico Amadeus composti da molti giovani allievi musicisti.

La “prima” dello spettacolo è realizzata grazie alla collaborazione tra il cento di studi Danza Attitude di Legnano, l’associazione Ensemble Amadeus, ben nota su tutto il territorio dell’Altomilanese e del Basso Varesotto, e l’Associazione Sicilia a Saronno con il patrocinio del Comune di Saronno: un esempio virtuoso di sinergia tra importanti enti del territorio in grado di fare rete e raggiungere l’eccellenza in ambito culturale, artistico ed organizzativo.

(foto archivio)

