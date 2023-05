x x

SARONNO – “Anche i residenti del centro cittadino che ieri sera hanno partecipato all’appuntamento del ciclo di confronto con il sindaco Augusto Airoldi e la Giunta hanno apprezzato la disponibilità dell’Amministrazione nel mettersi in gioco, dando modo ai saronnesi di dire la loro, di criticare, di domandare. E’ questo lo spirito del percorso di partecipazione che è giunto alla sua seconda edizione e che si presenta come un’occasione importante per tutti”. Così una nota comunale sull’appuntamento che si è svolto l’altra sera a Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza in via Roma.

I progetti di attrattività, la sistemazione del cortile di Palazzo Visconti, la dotazione tecnologica per piazza Libertà, ma anche gli eventi culturali e la collaborazione tra il Comune e le realtà di Auser e Gruppo Anziani sono state al centro del dibattito, così come non sono mancate le tante domande dei cittadini rispetto a viabilità, Ztl, cura del verde, pulizia e decoro urbano” riepilogano dal Comune.

Agli amministratori saronnesi mancano tre quartieri da visitare: il prossimo appuntamento è previsto l’8 giugno ed è quello al Matteotti.

