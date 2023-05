x x

SARONNO – Oggi è il momento del verdetto: già promosso nella prossima serie B Interregionale, Az Robur Saronno e Pizzighettone si affrontano nella “bella” per aggiudicarsi il titolo lombardo di C Gold. Si gioca “solo” per questo trofeo da mettere in bacheca, che tutti vorrebbero avere. In gara 1 ha vinto la formazione cremonese, Saronno ha ribaltato tutto in trasferta e – visto che la serie è al meglio delle tre partite – nella serata odierna si tratta dell’appuntamento decisivo.

Stasera incontro con inizio alle 21 al palazzetto dello sport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo a Ssronno.

“Dopo la splendida vittoria fuoricasa in gara 2, i ragazzi di Saronno hanno bisogno del supporto di tutti per portare a casa l’ennesimo successo di un ciclo vincente spettacolare” rimarcano i dirigenti roburini.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: due immagini di gara 2, giocata sul campo del Pizzighettone al palasport di Soresina)

27052023