x x

SARONNO – Superato il primo turno dei playoff grazie alle vittorie su Sestese e Grentarcadia, la juniores del Fbc Saronno prosefue oggi la propria marcia col secondo turno dei playoff per la promozione in “Fascia A”. L’avversario odierno è il San Pellegrino e l’appuntamento è previsto alle 16 allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi. Su ilSaronno la cronaca play by play del match.

Per questo secondo turno, il programma prevede incontri di andata e ritorno; si replicherà dunque sabato 3 giugno, con San Pellegrino-Fbc Saronno. Le altre gare di questo secondo ed ultimo turno di playoff sono Valceresio Audax-Castiglione e Roncaelle-Franco Scarioni 1925.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto Andrea Elli/Fbc Saronno: azione di gioco per la juniores regionale del Fbc Saronno)

27052023