SARONNO – Il primo commento sulle dichiarazioni del sindaco Augusto Airoldi sulla consegna della lettera da parte delle delegazione del comitato Il Saronnese per l’ospedale e la sanità pubblica arriva da Rino Cataneo come membro del Comitato stesso.

“Apostrofare i membri del comitato con i termini metodi fascisti, brigatisti e mafiosi mentre intendevano consegnare solo una lettera non è rispettoso dei fatti. Anch’io non ne condivido il metodo, ma la risposta del sindaco Augusto Airoldi non fa altro che peggiorare il percorso del comitato dietro al quale ci sono tanti liberi cittadini che nulla hanno a che fare con le storie e le attività di alcune associazioni e liste civiche presenti nel comitato” .

Il commento arriva dopo le dure dichiarazioni del sindaco Augusto Airoldi, durante la mensile intervista a Radiorizzonti, ha parlato di “E’ stata una teatralizzazione voluta per mettere davanti al sindaco un inutile comunicato con alle loro spalle giornalisti e fotografi. Come se il sindaco dovesse essere costretto: io ho sempre ricevuto tutti”.

