LIMBIATE / SARONNO – E‘ partito stanotte l’annuale pellegrinaggio Limbiate-Saronno. Il gruppo organizzatore fa il punto: “Ci siamo. 30′ pellegrinaggio Limbiate-Saronno: l’appuntamento questa notte alle 3.30 di sabato 27 maggio a Limbiate alla grotta di Lourdes in via Cairoli a Limbiate per la partenza del pellegrinaggio”.

A tutti è stato raccomandato di indossare un abbigliamento comodo e di attrezzarsi per il cammino a piedi all’aperto. L’arrivo dei pellegrini al Santuario della Madonna dei Miracoli di Saronno è previsto per l’inizio della santa messa conclusiva delle 8. Nelle chiese delle cinque parrocchie di Limbiate fino a venerdì mattina sono state disponibili le scatole dove lasciare i biglietti con le proprie intenzioni di preghiera. In alternativa potranno essere inviate via email all’indirizzo [email protected] oppure sulla pagina “intenzioni” del sito web del pellegrinaggio https://pellegrinaggiolimbiatesaronno.weebly.com/

27052023