SARONNO – Dopo le dichiarazioni del sindaco Augusto Airoldi a Radiorizzonti “sull’incursione nel suo ufficio da parte di due membri del comitato Il Saronnese per l’ospedale e la sanità pubblica” sono arrivate diverse richieste di chiarimenti alla redazione sia sulla presenza dei giornalisti sia sui fatti specifici. Per ilSaronno era presente la direttrice Sara Giudici.

Ecco l’intervista alla direttrice

Sara, come mai i giornalisti erano presenti in Municipio?

“Ci hanno chiesto se volevamo documentare la consegna di una lettera aperta al sindaco. Capita di frequente che cittadini, associazioni ci chiamino per raccontare attività o incontri. Nello specifico il comitato ci aveva avvisato che avrebbero consegnato una lettera inerente all’ospedale. Eravamo, giornalisti di diverse testate, alla conferenza stampa di M5s in Municipio e semplicemente ci siamo “staccati” e siamo saliti al primo piano”

Cosa è successo?

“Eravamo in corridoio al primo piano quando sono arrivati i delegati del comitato la porta dell’area riservata al sindaco era aperta e la segretaria assente. La seconda porta era socchiusa. Un attivista ha bussato dicendo “Si può?”. Il sindaco ha risposto “Avanti” e sono entrati. Io sono avanzata restando sulla porta il sindaco era alla scrivania da solo. I delegati gli hanno consegnato la lettera e lui decisamente infastidito ha detto che la modalità di consegna non era educata. Ha sottolineato che sarebbe stato corretto chiedere appuntamento o avvisare la segreteria. L’attivista ha spiegato di aver voluto consegnare di persona la lettera che avrebbe protocollato e inviato a tutti i sindaci del comprensorio. Quindi il sindaco si è alzato ed ha invitato gli attivisti ad uscire all’interno dell’ufficio erano entrati anche un collega ed un fotografo. Io e i colleghi rimasti sulla porta siamo indietreggiati fino all’altra porta e i due attivisti sono usciti. Fatte alcune foto davanti all’ufficio del sindaco e al protocollo siamo tornati alla conferenza stampa organizzata da M5s”

Il sindaco ha parlato di un’irruzione…

“Per la prima porta fosse aperta e gli attivisti abbiano bussato è una certezza perchè è documentato anche dalle foto. E’ sicuramente mancato il filtro della segreteria ma le porte erano aperte e il sindaco ha detto chiaramente “Avanti!”. Quindi non parlerei di irruzione se dovessi descrivere l’accaduto.

Del resto l’arrivo dei cittadini e associazioni nell’ufficio del sindaco per proteste, segnalazioni non è una novità. Ricordo quando Luciano Silighini arrivò con alcuni sacchi della spazzatura non raccolti portandoli al sindaco Luciano Porro, quando gli attivisti di Attac portarono nell’ufficio del sindaco Augusto Airoldi un modellino di casetta di comunità nel dicembre 2020 o ancora quando l’allora primo cittadino Alessandro Fagioli si trovò in Municipio i Re Mogi di Attac. Ci sono state consegne anche in consiglio comunale ricordo un alberello fatto di cazzuole e mattoni sempre ad opera di Attac. I giornalisti veterani mi raccontano anche di un pinocchio per l’allora sindaco Tettamanzi”

Critiche sono arrivate per la presenza dei giornalisti

“Mi hanno chiamato per documentare la consegna di una lettera aperta al sindaco in Municipio. Non mi viene in mente nessun motivo per cui fosse sbagliato essere presente e raccontare l’accaduto. Del resto ilSaronno l’ha fatto. Abbiamo pubblicato la lettera con la cronaca della consegna mettendo anche il disappunto del sindaco Airoldi per l’improvvisata dei delegati sottolineando il suo auspicio a che si prenda un appuntamento prima di queste consegne. Sinceramente non ho trovato nessun estremo ed eccesso. Del resto ho visto, da giovane giornalista, Augusto Airoldi allora presidente del consiglio comunale gestire con grande abilità e anche sangue freddo un’irruzione in consiglio comunale con tanto di stop alla seduta e di carabinieri che sgomberano l’aula. Ieri invece non ho visto nessuna violenza. Il disappunto del sindaco era evidente e l’ha comunicato e chiarito efficacemente sul momento rimarcando le proprie motivazioni”.

