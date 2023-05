x x

SARONNO – “Apprendiamo con sconcerto le dichiarazioni del sindaco Augusto Airoldi in merito alla consegna della lettera aperta da parte dei delegati del comitato “Il Saronnese per l’ospedale e la sanitá pubblica”.

Inizia così la nota della lista civica indipendente Obiettivo Saronno: “Il primo cittadino ha parlato di un “inutile comunicato” consegnato con modalità che ricorda il fascismo, le brigate rosse o la mafia. Da quanto appreso anche dalla stampa i delegati non hanno per nulla tenuto un comportamento che giustifichi le parole del primo cittadino, partendo dal presupposto che sono ingiustificabili in ogni caso. È giusto ricordare, inoltre, che il comitato, al quale partecipano anche i rappresentanti di Obiettivo Saronno e dell’attuale maggioranza, è formato e aperto a tutti i cittadini saronnesi e delle città limitrofe che hanno a cuore la salvaguardia dell’ospedale di Saronno.

Riprendiamo quanto dichiarato dal segretario cittadino del Partito democratico, primo partito di maggioranza, che si dissocia dal sindaco, e riteniamo quanto dichiarato un atto inqualificabile e non degno per colui che ricopre la carica di primo cittadino. Pertanto Obiettivo Saronno invita fermamente il sindaco a scusarsi con la cittadinanza e a rassegnare le proprie dimissioni, quale minimo atto dovuto”.

QUI LA RICOSTRUZIONE DELL’ACCADUTO DE ILSARONNO

QUI LE DICHIARAZIONI DI RINO CATANEO

QUI LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO A RADIORIZZONTI

QUI LA LETTERA CONSEGNATA DAL COMITATO IL SARONNESE PER L’OSPEDALE E LA SANITA’ PUBBLICA

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione