SARONNO – LIMBIATE – La partenza nel cuore della notte a Limbiate con un primo momento di preghiera e di riflessione, la pausa alla Cascina Emanuela a Solaro per una breve colazione con i volontari della frazione solarese, l’arrivo al centro di Saronno con la sosta in piazza Libertà.

Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con il pellegrinaggio da Limbiate a Saronno. “E’ un gesto di fede popolare a cui partecipano ogni anno centinaia di persone: sono uomini, donne e ragazzi di tutte le età che, nelle prime ore del giorno, percorrono a piedi il tratto di strada che separa la Grotta della Beata Vergine di Lourdes di Limbiate al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. Un popolo assonnato, all’ inizio del nuovo giorno, ma posseduto da quella genuina apertura alla realtà che consente di conoscere la verità di sé, ciascuno con il suo carico di bisogni, di necessità, di desideri e di domande”.

Ad accoglierli in questa trentesima edizione un ospite speciale l’arcivescovo di Milano Mario DelPini ha accolto i fedeli al Santuario della Beata Vergine di Miracoli dove ha celebrato la messa.

Il primo saluto ai pellegrini che hanno gremito il Santuario don Massimiliano Bianchi:”Siate i benvenuti in questo luogo in cui si celebra i 500 anni, il vostro pellegrinaggio celebra i trent’anni sono due giubilei di fede che si uniscono e arricchiscono insieme”.

Tra i temi del pellegrinaggio la preghiera per la pace, a partire dalla fine della guerra in Ucraina e una per le popolazioni dell’Emilia Romagna colpita dalle alluvioni degli ultimi giorni.

