SARONNO – Il progetto di pet therapy che Focris conduce da tempo nella struttura di via Volpi a Saronno, con il labrador Gift, il “coauditore del cane” Veronica e le operatrici del servizio animativo/educativo della struttura, oltre ad allietare le mattinate degli ospiti della Rsa negli spazi al coperto come nell’ampio giardino, ha l’obiettivo di promuovere il benessere psico-fisico dell’ospite.

Toccare, accarezzare, prendersi cura di un altro essere vivente è sicuramente un importante stimolazione sensoriale per gli ospiti attraverso l’interazione guidata.

Visti i notevoli riscontri positivi si è deciso di proporre l’attività di pet therapy con cadenza settimanale ogni venerdi mattina.

Attività molto attesa dagli ospiti, i quali già da inizio settimana domandano agli operatori quando verrà a trovarli “Gighi”, “Gigi”, ”Chichi” generando una risata generale per chiunque sente chiamare la nostra Gift in questo modo!

Il progetto di Pet Therapy non solo ha generato effetti positivi sugli ospiti ma ha fornito anche la possibilità di attivare un riscontro trasversale verso l’esterno della Rsa saronnese.

Gli anziani infatti hanno realizzato e colorato alcune tavole per creare il famoso gioco “memory” che saranno donate alla Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ove Gift, prova a rendere felici i piccoli pazienti del reparto di Oncologia Pediatrica: lo spunto dato da Veronica è stato fin da subito accolto da ospiti e operatori della struttura.

La realizzazione è stata possibile grazie anche ad Alessandro un amico di Veronica che in maniera del tutto gratuita ha fornito il materiale.

Pennarelli in mano. Occhiali puliti e tanta pazienza gli ospiti si sono subito attivati al fine di essere i protagonisti dei sorrisi che siamo sicuri nascerranno sul volto dei piccolo pazienti alla vista del gioco.

“Ci auguriamo – conclude il direttore Luigi Regalia – che il nostro piccolo regalo possa far uscire, seppur per un tempo breve, i piccoli pazienti dalla dimensione ospedaliera classica e ritrovare un compagno di vita e di gioco per affrontare al meglio la loro condizione di fragilità sanitaria. Proprio come avviene in Focris”.

