SARONNO – Doppiette che consolidano le prime posizioni della classifica per Inox Team Saronno e Mkf Bollate. Nella sfida proprio contro le bollatesi, il Bertazzoni Collecchio non approfitta dello sweep subito dalla Rheavendors Caronno. Pareggio tra Mia Office Blue Girls Pianoro e Forlì. Doppiette anche per Macerata e Taurus Donati Gomme Parma. Sestese sempre più isolata in coda.

Il derby

Nel derby varesino la prima partita è appannaggio delle campionesse d’Italia in carica. Una shut-out firmata da Alice Nicolini che concede una sola valida alle avversarie e mette a segno ben 8 strike-out. Il primo punto Saronno lo segna al secondo inning (quando avrebbe anche potuto segnare di più, ma Caronno riesce a ottenere anche un out a casa) con i singoli di Noa Armirotto e Valeria Bettinsoli. Al quarto, per ben due volte, con le basi piene, i corridori della Inox Team non riescono a segnare, subendo l’eliminazione a casa base, poi arriva un singolo di Milagros Lozada che batte a casa i punti di Bettinsoli e Fabrizia Marrone e fissa il finale sul 3-0.

La seconda partita è una sfida ad alta densità di lancio. Le due pitcher, Stephanie Rose Trzcinski (foto) e Ylian Tornes Vargas, si affrontano con ogni arma e tengono i due attacchi a zero punti, nonostante 9 valide totali (3 Caronno, 6 Saronno). L’Inox Team, peraltro, potrebbe sfruttare anche la bellezza di 9 basi ball concesse da Tornes Vargas (a fronte di 8 K), ma non ci riesce. Trzcinski è molto più costante e precisa e con 9 strike-out concede una sola base ball. Nonostante tutte queste opportunità, soprattutto per Saronno, si arriva al nono inning sullo 0-0 e il finale di 1-0 in favore delle nero-blu matura solo nella prima ripresa supplementare. Con Chiara Ambrosi in seconda, Lara Cecchetti mette il bunt di sacrificio e riesce a fare avanzare la compagna, ma non succede la stessa cosa con il bunt per il “safety squeeze” di Rebecca Caldon. Di contro Sara Brugnoli, con Blesa Escriche in seconda, colpisce un doppio che completa lo sweep di giornata.

Risultati 9′ giornata

Sabato 27 maggio

Taurus Donati Gomme Old Parma – Sestese 10-3 (5° inn); 4-1

Inox Team Saronno – Rheavendors Caronno 3-0; 1-0 (10° inn)

Forlì – Mia Office Blue Girls Pianoro 10-2 (6° inn); 1-3

Macerata – Metalco Thunders Castelfranco 1-0; 5-2

Bertazzoni Collecchio – Mkf Bollate 0-7 (6° inn); 0-6

Classifica

Inox Team Saronno (12 vittorie – 2 sconfitta, .857); Forlì e Mkf Bollate (12-4, .750); Rheavendors Caronno (9-7, .562); Bertazzoni Collecchio (8-10, .444), Mia Office Blue Girls Pianoro, (7-7, .500); Macerata, Taurus Donati Gomme Old Parma (7-9, .437); Metalco Thunders Castelfranco (5-13, .277); Sestese (1-15, .062).

