SARONNO / ROVELLASCA – Oggi pomeriggio doppio intervento delle ambulanze nelle stazioni ferroviaria limitrofe di Saronno centro e Rovellasca, Primo episodio alle 13.15 nello scalo comasco dove una ragazza in attesa del treno si è sentito male: a dare l’allarme le altre persone presenti, sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo ed è arrivata l’auto-infermieristica. La paziente, una donna di 31 anni, è stata portata all’ospedale di Saronno; in condizioni comunque non gravi.

Secondo episodio alla stazione di Saronno centro in piazza Cadorna; alle 18 intervento dell’ambulanza della Croce azzura di Rovellasca per soccorrere un 43 anni, anche in questo caso apparso comunque in condizioni non gravi.

(foto archivio)

27052023