SARONNO – Nel tradizionale appuntamento dell’ultimo sabato del mese a Radiorizzonti il sindaco Augusto Airoldi è tornato sul tema della notte bianca in programma per il primo luglio a Saronno. In città se ne è parlato molto perchè l’evento sarà finanziato con le entrate della nuova tassa di soggiorno.

“Quella di Saronno – ha esordito Airoldi – sarà una notte bianca particolare che non si troverà da altre parti. Sarà dedicata agli artisti di strada. Possiamo dire che ci siamo rifatti alle notti bianche di Bergamo e Brescia, quest’anno capitali della cultura, anzi la società che ci sta seguendo per l’organizzazione è proprio quella che ha organizzato l’evento nei due capoluoghi. Insomma sarà una notte bianca di un certo livello“.

Il sindaco risponde anche alla domanda sulla contemporanea dell’evento con la vicina Ceriano Laghetto: “Non è la prima volta che vengono organizzate in contemporanea le notti bianche – conclude Airoldi – non ci saranno problemi di sorta. Anzi si dà la possibilità di scegliere ai cittadini di tutto il comprensorio”

