Ceriano Laghetto, Dal Pozzo è qui la festa

CERIANO LAGHETTO – Festa nei giorni scorsi in frazione Dal Pozzo, dove il Gs Dal Pozzo volley ha vissuto una giornata speciale, con il pranzo in allegria, i giochi, momenti di intrattenimento e di condivisione per tutte le ragazze delle formazioni giovanili con allenatori, dirigenti e accompagnatori.

“Siamo molto soddisfatti di aver organizzato la festa dopo qualche anno di stop – spiega Sonia Leva, vicepresidente di Gs Dal Pozzo – La partecipazione è stata numerosa, oltre 100 presenti, il clima che si respirava era gioioso, la location quella di sempre. Ringraziamo le ragazze, i genitori presenti, lo staff tecnico e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento. Giornate come quella di domenica fanno da collante e danno modo a tutti di conoscersi”.

