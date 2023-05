x x

SARONNO – Sabato decisamente positivo per lo sport saronnese. Nedl basket maschile, serie C Gold, la Az Robur Saronno del presidente Ezio Vaghi in un palasport davvero gremito, adl centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo, ha battuto alla “bella” il Pizzighettone e si è così aggiudicata il titolo regionale di categoria, Entrambe le squadre sono promosse nella serie B interregionale della prossima stagione.

Nel calcio, interessante epilogo di stagione per la juniores del Fbc Saronno che nel secondo turno di playoff di Fascia B ieri pomeriggio ha vinto 2-0 l’incontro di andata contro il San Pellegrino; ritorno domenica prossima con la vincente che accede alle final 3 per l’aggiudicazione del titolo regionale di categoria, e passa in Fascia A.

Nel softball serie A1, vittoria della capolista Inox Team Saronno contro la Rheavendors Caronno nel derby locale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

28052023