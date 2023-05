x x

SARONNO – “È notizia di ieri il fantomatico attacco nei confronti del sindaco Augusto Airoldi che, a suo dire, è stato costretto a respingere quella che ha definito una irruzione da parte di due delegati del comitato in difesa dell’ospedale. Questi ultimi, a sentire il primo cittadino, sembrerebbe si siano introdotti senza preavviso nella sua stanza”.

Inizia così la nota di Forza Italia sulla vicenda della consegna senza appuntamento della lettera del comitato “Il Saronnese per l’ospedale e la sanità pubblica”.

Che il sindaco abbia perso la pazienza in maniera immotivata con i due delegati del comitato che in realtà avevano bussato e avevano ottenuto il permesso di entrare volendo soltanto consegnargli brevi manu una lettera inerente osservazioni sulla situazione dell’ospedale che avrebbero poi protocollato, è un dato di fatto. Quanto raccontato poi in radio dal primo cittadino su come si siano svolti i fatti è stato smentito dalle testimonianze dei presenti e da alcune foto.

Ma ciò che risulta oltremodo sconcertante e assolutamente ingiustificato è il commento di quanto accaduto e i termini utilizzati dal primo cittadino che ha affermato che la sedicente irruzione avesse caratteristiche e modalità legata al “fascismo, brigate rosse e mafie”.

Forza Italia ritiene che quanto dichiarato dal sindaco Airoldi sia di una gravità assoluta e sia inaccettabile che a pronunciare tali accuse nei confronti di cittadini membri di un comitato sia il primo cittadino che evidentemente vacilla nel suo ruolo e si mostra inadeguato a ricoprirlo.

(foto un momento della consegna)

