TURATE – Dopo la pandemia, torna dopo ben quattro anni di attesa il Palio, che verrà inaugurato venerdì 9 giugno alle 21 al campo sportivo.

Come da tradizione si terranno la benedizione e il giuramento dei capicontrada, e la contrada vincitrice del 2019, il Pra’a, consegnerà al Sindaco Alberto Oleari il cencio, in attesa che venga riconsegnato al nuovo vincitore il giorno della finale.

In occasione dell’evento, sarà allestita una mostra di abiti storici realizzati dalle sarte dell’associazione delle Contrade, ma per la riuscita, l’associazione chiede ai cittadini la possibilità di prestare dei manichini, per tutta la durata della mostra.

Il gruppo di sarte creatrici, facenti parte dell’Associazione delle contrade, è sempre alla ricerca di nuove volontarie per partecipare alla realizzazione di nuovi abiti, continuando la tradizione del cucito.

