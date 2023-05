x x

CARONNO PERTUSELLA – Quest’anno il palio di Caronno torna con una novità: “Rusa ul bidun”; dopo il ben più celebre “Rusa la bala”. L’evento, giunto alla sua 37esima edizione del Palio di Santa Margherita.

Domenica pomeriggio ci sarà la tradizionale festa dei rioni, un evento aperto a tutte le associazioni del territorio, non solo ai quattro rioni partecipanti, si sono sfidati per le vie del paese il Rione San Grato, il San Pietro, San Rocco e Madonnina, e l’associazione “Nuova vita”; grandi e piccini si sono sfidati spingendo “ul bidun” per le vie della città.

L’en plein lo porta a casa il Rione San Pietro, che porta a casa il primo posto sia con “Rusa la bala” sia con “Rusa ul bidun”.

