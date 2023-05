x x

SARONNO – Sono aperte sino al 5 giugno prossimo le iscrizioni per il Centro Estivo 2023, organizzato dall’Amministrazione comunale di Saronno, il “Fuori Gioco” che si svolgerà alla scuola “G. Rodari” di via Toti, dal 10 luglio al 4 agosto.

Per quattro settimane i bambini iscritti potranno seguire le attività ludico-ricreative, culturali, artistiche e sportive promosse dagli educatori dell’equipe formata dalle cooperative Rembrandt e Dandelion, dall’Asd Sportando e da Must (Musica Arte Teatro).

“Come in passato, abbiamo rinnovato l’impegno per dare una risposta alle famiglie che lavorano nel periodo estivo – commenta l’assessore alle Politiche Sociali, Ilaria Pagani – Dal momento in cui termina l’offerta degli oratori e sino alla prima settimana di agosto, garantiamo un servizio di qualità, che prevede per i bambini momenti di sport, teatro, laboratori artistici, giochi e anche uscite sul territorio”.

Insieme alla documentazione per le adesioni al centro estivo, sul sito comunale è presente anche il modulo per le richieste di contributo economico a sostegno delle rette di iscrizione di tutti i centri estivi presenti sul territorio e il modulo per il supporto educativo ai ragazzi con disabilità.

L’Amministrazione saronnese, come lo scorso anno, ha voluto estendere il beneficio del contributo anche ai minori ucraini presenti sul territorio in conseguenza degli eventi bellici che dal 2022 stanno sconvolgendo il loro Paese.

