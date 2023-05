x x

SARONNO – Un paio di brani suonati in via Filippo Reina, applausi e ringraziamenti ai residenti anche a chi l’ha fotografato e ripreso e quindi si è allontanato verso il centro.

E’ il rapido blitz messo a segno venerdì sera da un misterioso trombettista che è arrivata a ridosso del centro storico intorno alle 20. Ha suonato un paio di brani facendo accorrere alla finestra tanti residenti. Qualcuno ha immortalato la sua performance con foto e video. Lui ha salutato e ringraziato tutti e quindi si è allontanato verso il centro.

Ai residenti della zona è rimasta la curiosità sull’obiettivo dell’uomo: una serenata? Un’esibizione estemporanea? Una performance a pagamento? Un modo per far conoscere la propria abilità e musica? E chissà che non sia proprio lui a raccontare a ilSaronno come mai ha suonato a Saronno.

Qualche mese fa aveva commosso tutto il saronnese la storia della futura moglie che ha dedicato una serenata con “due vite” di Mengoni al proprio amato.

