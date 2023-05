x x

SARONNO – Si è rinnovato oggi pomeriggio domenica 28 maggio il tradizionale appuntamento organizzato dal Lions Club del Teatro per premiare le forze dell’ordine “che giorno e notte lavorano per garantire la nostra sicurezza”.

A fare gli onori di casa il presidente Piersimone Ghislieri e il cerimoniere Lanfranco Roviglio che hanno salutato colorosamente tutti le autorità presenti a partire dal presidente del Lions Saronno Insubria Giorgio Sala.

A ritirare il premio per la compagnia carabinieri di Saronno è stato il sottotenente Francesco Medda che in un breve intervento che ricordato l’importanza dell’impegno per la sicurezza “che ormai va intesa come un concetto ampio di sicurezza partecipata che comprende anche i cittadini e le istituzioni”.

Ha ricordato l’impegno delle fiamme gialle per la sicurezza economica e finanziaria con tanti servizi diversi per il territorio il capitano Gaia Sorge che ha ritirato la targa per la compagnia della guardia di finanza di Saronno.

“Per noi le segnalazioni dei cittadini – ha esordito nel suo discorso il comandante Claudio Borsani che ha ritirato il premio per la polizia locale di Saronno – sono essenziali: grazie a loro interveniamo affrontando piccoli problemi e grandi emergenze sempre al servizio della città”.

Un grazie all’Amministrazione e alla polizia locale “con cui c’è sempre una grande collaborazione” il cuore del discorso di Roberta Fantoni capogruppo della protezione civile.

A ritirare il premio per il distaccamento dei vigili del fuoco cittadino è stato il caposquadra turno A Massimiano Salis che ha evidenziato l’impegno delle squadre cittadine per gestire le emergenze in città.

