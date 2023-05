x x

SARONNO – È giunta ormai alla decima edizione la “Corsa contro la fame”, un progetto internazionale gratuito di educazione alla cittadinanza globale e alla solidarietà, promosso da Azione contro la Fame: organizzazione umanitaria internazionale che opera da oltre 40 anni nella cooperazione. Il progetto ha l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti andando ad arricchire le loro competenze legate all’Educazione civica.

Dopo essere stati formati, nei mesi scorsi, attraverso testimonianze video di loro coetanei che vivono in contesti di guerra, povertà e cambiamenti climatici, gli studenti sono entrati in azione: hanno sensibilizzato a loro volta altri studenti dell’istituto e non solo, facendosi promettere una donazione (anche simbolica) per ogni giro effettuato al momento della corsa di maggio, appena conclusasi.

I soldi raccolti, poi, verranno devoluti dall’associazione promotrice a paesi in cui la fame è una triste realtà. Nel caso di quest’anno i fondi raccolti andranno in Bangladesh.

L’evento conclusivo di questo progetto ha visto coinvolte tutte le classi seconde dell’istituto “Gino Zappa” di Saronno, in una giornata di sport e beneficienza, volta ad educare alla solidarietà e al fatto che solo attraverso la fatica si possono ottenere grandi soddisfazioni.

