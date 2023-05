x x

SARONNO – Gli studenti delle scuole medie cittadine che hanno realizzato i migliori poster per raccontare la pace sono stati premiati oggi pomeriggio a Villa Gianetti nell’ambito dell’evento organizzato dal Lions Club del Teatro per premiare le forze dell’ordine.

Come detto la prima parte della cerimonia è stata dedicata a premiare i ragazzi che hanno partecipato al progetto che ha visto realizzare i poster per la pace “un tema che purtroppo è diventato di grande attualità in questi anni” ha detto il cerimoniere Lanfranco Roviglio.

A presentare il concorso il presidente Piersimone Ghislieri:”E un concorso internazionale a cui a Saronno partecipa da 15 anni. Abbiamo chiesto a tutti i ragazzi delle medie di disegnare la pace sviluppando come tema quello della compassione”. All’iniziativa hanno partecipato le scuole medie degli istituti Sant’Agnese, Castelli, Da Vinci, Bascapè. A tutti i partecipanti sarà dato diploma mentre ai vincitori oggi è stata assegnata una tazza con il loro disegno.

Ad essere premiati dal sindaco Augusto Airoldi che in un breve discorso ha rimarcato l’importanza di insegnare la pace ai giovani sono stati Beatrice Penone e Viola Galli (Sant’Agnese), Alessandra Capozzi, Pietro Borsani e Margaux Mariani (Collegio Arcivescovile), Giorgia Gallo (Bascapè), Sophie Marie Giussani e Simone Oliviero (Da Vinci).

