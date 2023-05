x x

di EZIO MOTTERLE

Malpensa si conferma grande motore per il rinnovato decollo del Varesotto e non soltanto. Mentre da mercoledì 31 maggio dopo quasi tre anni sarà riaperto il Terminal 2 (martedì l’appuntamento istituzionale per annunciare l’evento), gli imprenditori di Confindustria hanno concluso proprio al maxi-scalo la presentazione del piano strategico Varese 2050 individuando la valorizzazione della logistica e di Malpensa come “driver di crescita” per lo sviluppo e la competitività del territorio varesino, e confermando inoltre la piena collaborazione fra il mondo dell’impresa e la gestione aeroportuale. Lo scalo della brughiera insomma, prima “azienda” del territorio visto che occupa oggi con l’ampio indotto circa 20mila persone, viene individuato dal sistema economico come infrastruttura vincente, guida fondamentale per il prossimo futuro. A fine ottobre saranno 25 anni dalla nascita di “Malpensa 2000”. Superando emergenze e problemi di ogni genere, spesso legati a complicate congiunture esterne, il maxi-scalo si presenta con le carte in regola a tutti gli appuntamenti con la piena ripresa post-pandemia. La riapertura del T2 avverrà in vista della stagione estiva, consentendo ai passeggeri operazioni di terra con sistemi d’avanguardia, dal check-in all’imbarco, riducendo i tempi di attesa e rendendo più snelle le procedure. Ricordano i vertici Sea che “riaprire il Terminal 2, base storica di easyJet, prima compagnia aerea per voli e passeggeri a Malpensa”, rappresenta un’ulteriore conferma del recupero di traffico per l’aeroporto intercontinentale. Il rinnovato T2, dopo lavori di restyling seguiti alla chiusura causa crisi sanitaria, migliora i servizi per i passeggeri con particolare riguardo all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione e alla riconciliazione tra il trasporto aereo e l’ambiente. Un passo importante insomma per il rilancio dello scalo di Malpensa, avviato a riportare il suo peso ai numeri pre-Covid, consolidando il primato nazionale per il traffico merci e il secondo posto per quello passeggeri. Si rafforza intanto la vigilanza. In vista della piena operatività è stato sottoscritto in Prefettura a Varese un documento aggiuntivo al protocollo d’intesa per la realizzazione di interventi integrati in materia di sicurezza urbana e stradale in tutta l’area aeroportuale.

