SOLARO – Doppietta della Dinamo Sport nella seconda edizione della 10K delle Groane, kermesse pomeridiana disputata a Solaro che si è confermata come una delle prove più qualificate del calendario lombardo e non solo sulla distanza dei 10 chilometri. Un circuito cittadino di 2,5 chilometri ha permesso alla gente di assistere e di appassionarsi alla sfida che alla fine ha premiato Mustafà Belghiti, azzurro di mezzofondo che ha dominato la competizione.

Il 25enne di Morbegno, nazionale agli Europei di cross nel 2016, ha ben presto trasformato la corsa in un assolo alla ricerca del record della manifestazione, stabilito lo scorso anno dal kenyano Birir e mancato di soli 11”. Belghiti ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 30’47” precedendo il compagno di colori Mohammed Morchid di 1’21”, terzo Francesco Candiani (Atl.Cento Torri) a 1’37”.

Per certi versi ancora più sfortunata a livello cronometrico Roberta Scabini (Running Oltrepò) che vincendo in 37’24” ha mancato il primato della gara per soli 2”. La Scabini ha chiuso con 2’16” su Blaya Rocio Bermejo (Friesian Team) e 2’23” su Nadia Nasri (QT8-Run).

Oltre 200 i partecipanti alla serata atletica, inserita nel calendario nazionale Fidal con il patrocinio del Comune di Solaro e della Regione Lombardia. Tanti i volontari a gestire i servizi e a controllare il percorso di gara confermando che la formula della kermesse cittadina, soprattutto in questo periodo dell’anno è la maniera migliore per coniugare sport e spettacolo.

