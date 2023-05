x x

SARONNO – Ancora un intervento dell’ambulanza nell’area della stazione ferroviaria di “Saronno centro”, la più “turbolenta” della città: all’1.45 della nottata domenicale è dovuta accorrere l’autolettiga della Croce rossa saronnese, dopo la segnalazione della presenza di una persona che stava male. E’ stato trovato un ragazzo di 31 anni, che aveva bevuto decisamente troppo; era alle prese con uno stato di intossicazione etilica.

Grazie anche all’assistenza del personale Cri, il giovane si è comunque ripreso e non è stato necessario l’eventuale trasporto in ospedale per ulteriori cure o perchè fosse trattenuto in osservazione.

(foto: ambulanza durante un intervento notturno alla stazione centrale, scalo cittadino di Trenord in piazza Cadorna a Saronno)

