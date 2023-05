x x

CESANO MADERNO – Nei giorni scorsi i carabinieri della tenenza cittadina hanno proceduto all’arresto di un 27enne magrebino per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. L’uomo, che è risultato avere diversi precedenti, basti dire che era già stato arrestato per lo stesso reato all’interno del Parco delle Groane, aveva trovato una base operativa, ritenuta insospettabile e più sicura, nell’abitazione di un altro pregiudicato sottoposto al regime degli arresti domiciliari dal quale si era fatto ospitare.

I militari, proprio nel corso di un rituale controllo al soggetto detenuto in casa, insospettiti dalla luce accesa nel bagno, hanno scoperto la presenza dell’uomo. Intimato a quest’ultimo di uscire allo scoperto, intuito che lo stesso stava tentando di disfarsi di quanto di illecito evidentemente deteneva, hanno fatto irruzione riuscendo a recuperare e sequestrare 22 grammi di eroina.

Con una perquisizione i carabinieri hanno trovato sequestrato l’occorrente per il confezionamento delle “dosi”, di alcuni taccuini dove era annotata la contabilità dello “spaccio” e la somma in contanti di euro 2.300 provento delle vendite. Immediatamente tratto in arresto, il giovane è stato presentato il giorno dopo all’udienza per direttissima al tribunale di Monza che ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella Provincia di Monza e Brianza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione