SARONNO – Mister Danilo Tricarico resta al timone del Fbc Saronno, neopromosso in Eccellenza dopo avere vinto il campionato di Promozione. Il direttore generale Marco Proserpio si è incontrato nel fine settimana con il tecnico ed è stato subito trovato l’accorso per un proseguo della collaborazione, Tricarico dunque rimane sulla panchina biancoceleste anche per la prossima stagione.

Questo il comunicato ufficiale del club.

Mister Danilo Tricarico è stato confermato allenatore di Fbc Saronno 1910 anche per la prossima stagione, nel campionato di Eccellenza.

Una nuova grande sfida da affrontare insieme, buon lavoro mister. Forza Fbc.

Il dg Proserpio ha anche già iniziato il confronto con i giocatori attualmente in rosa, per valutare uno ad uno la permanenza con la maglia degli “amaretti”; in arrivo anche dei rinforzi dalla categoria superiore.

(foto Andrea Elli: l’allenatore del Fbc Saronno, Danilo Tricarico. Resterà anche per la prossima stagione al timone della formazione biancoceleste)

29052023