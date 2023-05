Cogliate, Andrea Basilico sceglie la continuità per i nomi della sua nuova giunta

x x

COGLIATE – Il rieletto sindaco Andrea Basilico ha nominato la sua giunta per il secondo mandato. La filosofia pare essere “squadra che vince non si cambia”: i ruoli centrali della giunta per il secondo mandato sono stati affidati agli amministratori del precedente quinquennio.

Riccardo Basilico, infatti, ricoprirà di nuovo il ruolo di vicesindaco, così come Gloria Gaia Basilico ricoprirà nuovamente la carica di assessore all’Istruzione e cultura. Non cambia nemmeno il nome di Oriano Campi con delega alle Politiche sociali.

Andrea Basilico ha trionfato nelle scorse elezioni amministrative del 15 maggio, ottenendo il secondo mandato con una percentuale 72,97%, mentre l’avversario Paolo Bianchi si è fermato al 27,03%.

