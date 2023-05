x x

SARONNO – Consegna lettera al sindaco, Comitato ospedale: “Due scenari possibili: scuse per i toni eccessivi o denuncia per la irruzione”.

Anche una pizzeria d’asporto di Ceriano Laghetto è tra quelle in cui la Guardia di Finanza di Monza ha trovato dei lavoratori in nero. Il blitz è stato realizzato nell’ultima settimana sulla base di attività di intelligence e delle segnalazioni arrivate al 117. Tutti i dati raccolti sono stati incrociati con le posizioni di alcuni datori di lavoro preliminarmente individuati sulla base di specifici allert sintomatici di illeci.

Saronno coi Lions ringrazia carabinieri, finanzieri, vigili urbani, protezione civile e pompieri.

