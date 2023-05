x x

SARONNO – Da pochissimo sono stati ufficializzati dal commissario tecnico delle nazionali giovanili di nuoto Marco Menchinelli i nomi dei 26 atleti convocati a rappresentare l’Italia nella delegazione che parteciperà alla Coppa Comen- Mediterranean Swim Cup 2023. Tra queste giovani promesse c’è anche l’atleta della Rari Nantes Saronno Eleni Moia. Classe 2008, la nuotatrice specialista nella farfalla quest’anno ha conquistato vittorie e piazzamenti importanti come il decimo posto nella finale giovani dei 200 farfalla ai Campionati Italiani assoluti e il secondo posto ai Criteria Nazionali giovanili sempre nella stessa specialità lo scorso aprile, prima medaglia saronnese della storia ad un evento nazionale.

Si tratta della prima convocazione in Nazionale di un atleta della squadra agonistica saronnese, accolta con grande emozione e soddisfazione dallo staff e dalla dirigenza societaria, ma soprattutto dal suo allenatore Leonardo Sanesi.

La manifestazione si svolgerà a Larissa in Grecia dal 16 al 18 giugno ed Eleni si sta ovviamente già preparando per questo importante debutto con la spedizione azzurra, supportata dall’affetto e dalla vicinanza di tutta la squadra. L’anno scorso proprio la Nazionale italiana aveva conquistato il primo posto a squadre nell’evento.

