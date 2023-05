x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito ai pannelli che hanno ceduto nella mensa della scuola elementare Damiano Chiesa in via Buraschi.

Questa mattina, a causa di un’infiltrazione dovuta alla copiosa pioggia caduta in questi giorni, un pannello del controsoffitto nella mensa della Damiano Chiesa si è staccato dal supporto ad ambienti vuoti.

Verificata la situazione della stanza e della copertura, l’area interessata è stata subito delimitata per precauzione ed è stato effettuata la pulizia di alcuni pluviali, senza comportare alcuna interruzione dell’attività di mensa.

Domattina l’impresa specializzata proseguirà il lavoro di pulizia di due pluviali ostruiti e della copertura, per favorire il corretto scolo delle acque piovane e prevenire quindi eventuali ulteriori problemi di questa natura. La pulizia dei pluviali viene infatti compiuta periodicamente sugli stabili comunali l’intasamento che si è verificato è stato fortuito. Oltre all’intervento descritto, nei prossimi giorni si procederà con la verifica dello stato complessivo delle copertura dell’istituto scolastico grazie all’impiego dei droni in dotazione alla polizia locale.

