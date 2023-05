x x

SOLARO – Si è svolta nei giorni scorsi al Polo di Comunità Regina Elena, la premiazione della sesta edizione del Concorso letterario rivolto ai ragazzi dal titolo “A zonzo…vagare senza meta. Con chi vai quando esci, dove vai, cosa fai? Itinerari fantastici e reali”, al quale hanno partecipato ventidue studenti delle scuole solaresi. Alla premiazione erano presenti la sindaca di Solaro Nilde Moretti, l’assessore alle Cultura ed educazione Monica Beretta, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Regina Elena Daniele Dallatomasina la responsabile dell’AggregaGiovani “La Calamita” Patrizia Bacchiega, la bibliotecaria Francesca Bressan per l’azienda speciale Csbno. Il concorso nasce in collaborazione tra biblioteca comunale, AggregaGiovani e Istituto Comprensivo, con l’importante contributo dei docenti di lettere referenti del progetto. Della giuria del concorso fanno parte, oltre agli organizzatori, il Gruppo di lettura “LeggerMente” della biblioteca comunale.

I ragazzi vincitori della sezione Racconto

Emanuele Cerliani – buono di 100 euro in acquisto libri + 1kg di gelato

Gaia Lisanti – buono di 70 euro in acquisto libri + 0,750 kg di gelato

Mattia Fumagalli – buono di 50 euro in acquisto libri + 0,500 kg di gelato

Premio speciale sezione Racconto:

Per l’itinerario reale: Martin Jashari – Universal Solaro ha messo a disposizione un pallone da calcio

Per l’itinerario fantastico: Alice Cloe Beretta – buono di 25 euro in acquisto libri

I ragazzi vincitori della sezione Poesia:

Giorgioa Pistone – buono di 100 euro in acquisto libri

Marco Spadoni – buono di 70 euro in acquisto libri

Aurora Russo – buono di 50 euro in acquisto libri

A tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso è stato offerto un buono per un cono gelato dalla Gelateria dell’Arco di Solaro. Dice Monica Beretta, assessore comunale alla Cultura: “Sono contenta che finalmente quest’anno abbiamo ripreso il concorso letterario, bloccate per il periodo della pandemia. Un concorso che nasce, insieme all’AggregaGiovani e alla scuola per dare ai nostri ragazzi la possibilità di esprimersi anche con le “parole” E’ stato toccante vedere i ragazzi emozionati, tanto è stato il loro impegno e una sorpresa scoprirli molto creativi. A qualche genitore è scesa anche una lacrima. Occorre dare la possibilità ai ragazzi di esprimersi in diverse forme e quest’anno tante sono state le occasioni attraverso lo sport, le arti, gli scacchi, la musica e le parole”.



Le foto dei vincitori sono a cura del Gruppo fotografico Cogli l’Attimo. Tutti i racconti, risultati vincitori, saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito comunale. Un ringraziamento speciale da parte del Comune “va agli sponsor dell’iniziativa: azienda speciale Csbno e la Gelateria dell’Arco di Solaro”.

