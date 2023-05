x x

SARONNO – Prosegue il ciclo di conferenze sui grandi personaggi a cura di Tommaso Valarani che lascia il mondo dell’arte esplorato con l’incontro con Frida Kahlo per passare a quello della musica. Stasera al centro giovanile “Il tassello” di via Don Luigi Monza si parla di The Beatles.

La serata pensata per chi è assolutamente digiuno della storia e dell’impatto della storica band tanto da intitolarsi “The Beatles for dummies” ha ingresso gratis, con tessera associativa. La tessera si fa in loco, costa 5 euro ed è valida fino a dicembre. L’incontro è aperto a tutti.

Tommaso è uno studioso di storia e filosofia. E’ affascinato in particolare dal mondo ebraico e dalla storia del novecento.Ha na citazione pronta per tutti i temi e le occasioni.

