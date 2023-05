x x

ROVELLO PORRO – Una festa in stile americano per divertirsi prima delle vacanze e assaporare il gusto del vero Bbq in allegria e divertimento. E’ questo il programma di American Bbq fest che torna dopo il successo dei tre giorni organizzati nel 2022. Quest’anno saranno ben 5 le giornate ricche di iniziative ed eventi, con musica live da gruppi di spicco e dj set durante aperitivi e dopo cena, giochi per i più piccoli con il battesimo della sella, corsi gratuiti di danza country, giochi anche per i più grandi, chiringuiti con birra americana e cocktail e la nostra inimitabile cucina, con piatti per tutti, dal pulled pork alle ribs in stile americano, dal pollo fritti agli hamburger.

Diversi anche gli intrattenimenti musicali che saranno proposti insieme a appuntamenti per i più piccoli. Per partecipare a questo grande evento in stile stelle e strisce la data da segnare sul calendario è dal 23 giugno al primo luglio.

