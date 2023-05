x x

CISLAGO – E’ iniziato il conto alla rovescia in vista dell’evento di domenica 4 giugno, ovvero la Festa della Visconta. Quello proposto dagli organizzatori – Pro loco, Comune e parrocchia Santa Maria Assunta – è un tuffo nel passato per vivere meglio il presente.

La scaletta degli eventi

Sarà pèroposta una mostra fotografica per vedere come era la Cascina Visconta, per conoscere chi è Maria Piazza (la signora della via di Cislago). In programma anche, alle 16, una visita guidata dei boschi per conoscere la bellezza del nostro ambiente, il parco del Rugareto con la storia del Bozzente. Per qunto riguarda gli eventi religiosi, alle 11.30 la messa (seguita da un apertivo), alle 17 i vesperi ed alel 21 sarà recitato il rosario. Prevista la vendita di fiori e piante aromatiche. Il tutto nell’area di Cascina Visconta alla periferia del paese.

