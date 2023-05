x x

CISLAGO – Movimentato episodio ieri pomeriggio a Cislago quando una pattugllia della polizia locale, in zona di spaccio vicino ai boschi alla periferia del paese, ha notato un autocarro che si fermava a bordo strada. Dalla macchia boschiva è uscita una persona che ha dato qualcosa al conducente, subito ripartito, Da parte dei tutori dell’ordine è stato imposto l’alt: il camionista è stato trovato con un grammo di cocaina, evidentemente appena acquistata, a scopo d’uso personale. L’uomo di 52 anni ed abitante nel Varesotto, non è stato denunciato ma gli è stata sospesa la patente di guida e, come consumatore di stupefacenti, è stato segnalato alla prefettura varesina, rischia sanzioni amministrative.

