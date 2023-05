x x

SARONNO – “Approfitto di questo consiglio comunale per dare informazioni in anteprima, arrivate oggi pomeriggio dal direttore generale dell’azienda ospedaliera Eugenio Porfido, in merito alla situazione dell’ospedale”

Così il sindaco Augusto Airoldi ieri sera nel consiglio comunale in cui si è discussa la mozione di Obiettivo Saronno e Giuseppe Calderazzo sull’ospedale ha fornito le ultime novità sulla situazione del presidio.

Primo tema quello del personale per garantire attività pronto soccorso e rianimazione: “Tramite i bandi sono stati individuate le cooperative per coprire i turni in pronto soccorso e rianimazione. Si stanno sostituendo i contratti in modo che, dai primi giorni di giugno, non solo arriveranno i medici per coprire i turni scoperti ma anche ci sarò personale per sgravare quello del presidio dai turni al pronto soccorso”.

Airoldi insomma rimarca: “Non è prevista nessuna chiusura o criticità dal 15 giugno”.

Il sindaco parla anche dei servizi legati alla cardiologia: “Ci sono stati esami con l’holter rinviati a causa di due appaecchiature ormai vecchie ma sono stati acquistate nelle ultime ore e presto saranno in servizio i nuovi modelli. Per quanto riguarda i cardiologi arriveranno due nuovi medici per smaltire il picco di lavoro legato al post covid”.

