SARONNO – Non sono ancora state rese note ma lo scorso 25 maggio con una delibera di giunta sono state definite le tariffe, le tempistiche e le destinazioni delle risorse della tassa di soggiorno introdotta dall’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi nel dicembre scorso.

Partiamo dalle tariffe:l’Amministrazione ha deciso, come anticipato dall’assessore Mimmo D’Amato, di differenziale rispetto alle diverse tipologie di strutture dai 3 euro degli hotel 5 euro all’euro delle strutture ricettive non alberghiere.

Insomma, si legge nella delibera, le tariffe sono “determinate per persona e per ogni pernottamento e modulate secondo criteri di gradualità e proporzionalità in funzione delle tipologie delle strutture ricettive e relative categorie, espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno stesso”.

Definiti con precisione anche i capitoli e quindi i settori in cui saranno utilizzati gli importi ossia per attività culturali e interventi diversi nel settore culturale e interventi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale.

Chiare anche le tempistiche: la tassa di soggiorno dovrà essere richiesta dal primo luglio e il primo versamento, e quindi la relativa dichiarazione, dovrà essere realizzata nel termine nel 16 ottobre. E’ prevista anche la possibilità di differire la decorrenza dell’imposta all’uno gennaio 2024 “su specifica, formale e documentata istanza da parte del singolo gestore in funzione di eventuali impegni già assunti, mediante contratti e/o convenzioni, con organizzazioni e/o gruppi di impresa”.

La delibera rimarca come siano state sentite le principali associazioni di categoria del settore prima di fissare le tariffe.

Sul tema si attende però un’informativa comunale sia per quanto concerne il ricorso al Tar presentato dagli operatori saronnesi (che l’Amministrazione non ha mai commentato) ma anche su eventuali esenzioni (in genere vengono previste per malati, guide ed autisti o i bimbi come auspicato in consiglio comunale da alcune forze di maggioranza). C’è poi il tema di cui si è parlato in consiglio comunale delle riduzioni in caso di lunghe permanenze.

