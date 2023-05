x x

SARONNO – Cambio di location per il concerto di questa sera, organizzato in occasione dell’imminente festa della Repubblica. L’iniziativa del comune di Saronno, in collaborazione con l’organizzazione Flangini, si terrà nella sala del Bovindo, in villa Gianetti.

La prestigiosa villa storica verrà sommersa della musica dell’orchestra Settembre classico, diretta da Stefano Nigro, nella serata del 31 maggio alle 21. Ad andare in scena saranno le musiche di Antonio Vivaldi, Georges Bizet e Edvard Grieg, con la voce del mezzosoprano Clara Schneider e con il flauto di Yuri Guccione.

(foto archivio: un precedente concerto in villa gianetti)

