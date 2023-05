x x

SARONNO – Sarà questa sera alle 21, alla sala Bovindo di Villa Gianetti in via Roma il concerto promosso dall’Amministrazione comunale per la Festa della Repubblica. “Il concerto per la Festa della Repubblica è alla sua seconda edizione e vuole diventare un appuntamento di riferimento per gli appassionati che proponga un compositore italiano diverso per ogni anno” si legge in una nota dell’ente locale con riferimento all’appuntamento musicale odierno.

Oggi l’orchestra “Settembre classico”, che è diretta dal maestro Stefano Nigro, proporrà la musica di Antonio Vivaldi. Ingresso libero a tutti gli interessati, organizza l’Amministrazione civica di Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: un precedente evento a Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza in via Roma)

31052023